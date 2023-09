Parma-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla in tv

Super posticipo per la sesta giornata di Serie B: al Tardini la capolista Parma cerca la fuga, ma la Sampdoria di Andrea Pirlo non può più sbagliare dopo aver perso tre partite su cinque

È già tempo di sfide decisive per la Sampdoria. Sei giorni dopo il ko interno contro il Cittadella, terza sconfitta su tre gare giocate a Marassi, la squadra di Andrea Pirlo torna in campo per la 6a giornata del campionato di Serie B. L'impegno è il più difficile possibile, in casa della capolista Parma, unica formazione ancora imbattuta insieme al Venezia.