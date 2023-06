Parma, separazione in arrivo per Vazquez

Futuro in bilico per Vazquez: tra rinnovo e addio il fantasista riflette

Franco Vazquez potrebbe lasciare il Parma. Il fantasista classe '89 in scadenza di contratto non ha ancora deciso. L'agente del calciatore Bruno Conti sul futuro del suo assistito ha detto: "Il campionato è appena terminato - ha esordito ai microfoni di Parmalive.com -. Dobbiamo confrontarci tra di noi, parlarne e valutare le diverse situazioni che si presenteranno in futuro".