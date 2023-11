Parma supera il Südtirol e risponde al Venezia. Tris Cremonese

La Cremonese centra la terza vittoria in poco più di una settimana. Al doppio successo contro il Cittadella tra campionato e Coppa Italia, è seguito quello rotondo contro lo Spezia. Finalmente la squadra di Stroppa brinda ai tre punti anche in casa, dove finora aveva raccolto solo 3 punti in sei gare. In gol Sernicola, Zanimacchia e Coda contro un avversario che si è reso poco pericoloso. Il primo tempo è orchestrato bene dalla squadra di Stroppa che quando si distende diventa pericolosa. Cremonese in vantaggio all'11'. Combinazione tra Vazquez, Pickel e Coda conclusione dell'attaccante respinta da Dragowski, la palla arriva a Sernicola che si accentra e dal limite fa partire un tiro a girare che si insacca nell'angolino basso. Al 29' ancora Sernicola dalla destra mette una palla testa in area che trova Zanimacchia pronto alla deviazione per il raddoppio. Lo Spezia dal canto suo prova ad attaccare ma manca nella fase conclusiva e si espone alle ripartenze grigiorosse che portano vicino al gol ancora Vazquez e Coda. Nella ripresa la Cremonese trova il terzo gol al 6': su angolo Vazquez colpisce di testa, Dragowski respinge e Coda in tap-in infila in rete. Alvini con i cambi prova a rianimare la squadra ma al 22' una rete di S. Esposito viene annullata per fuorigioco e poco dopo un tiro di Kouda è alzato in corner da Sarr. Al 40' punizione al limite per lo Spezia, batte Verde che manda fuori di poco. C'è solo il tempo per vedere l'espulsione di Nikolaou e la gara termina senza altri sussulti.