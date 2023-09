Parma, un sasso colpisce il bus della Reggiana. Indagini in corso

Indagini in corso da parte della Polizia di Parma riguardo il lancio di un sasso in direzione del bus della Reggiana. La sfida di campionato è andata in scena lo scorso sabato 2 settembre e si è conclusa con un pareggio a reti bianche, con le due squadre che non sono riuscite a trovare l'intuizione giusta. Ebbene, qualche tifoso non l'ha presa bene e deciso di agire a modo suo. Ora lo forze dell'ordine sono a lavoro per individuare il responsabile, sia del lancio del sasso che ha provocato danni alla vettura, sia del lancio dei fumogeni all'interno dello stadio Tardini.