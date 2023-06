Parma, Vazquez destinato all’addio: una neopromossa ci prova

Manca solo l'ufficialità, ma a giudicare dalle insistenti voci di mercato Franco Vazquez non rinnoverà il proprio contratto con il Parma. A meno di un clamoroso dietrofront all'ultimo minuto, nessun accordo è stato raggiunto, dunque si dovrebbe concludere qui l'avventura del Mudo con i ducali. Ma non quella in Italia. Perché il fantasista potrebbe comunque rimanere in cadetteria e tornare al Tardini da avversario. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Parma, il Catanzaro avrebbe aperto i contatti con l'entourage del calciatore classe 1989. Il sogno delle Aquile del Sud sarebbe quello di farne il nuovo perno offensivo della prossima squadra che affronterà la Serie B.