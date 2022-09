Partipilo regala il derby umbro alla Ternana. Perugia sbaglia rigore

Come successo ad aprile scorso, il derby umbro va alla Ternana. Si ripete il risultato e il marcatore visto che a l'1-0 del Liberati è firmato ancora da Partipilo con una rete nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio di punizione. I rossoverdi si aggiudicano il match valido per il 6° turno di Serie B con merito salendo in classifica al sesto posto. Dopo il rigore sbagliato da Di Carmine al 27', è stato Partipilo su assist di Palumbo a decidere l'incontro già al 47'. Nella ripresa gara molto spigolosa con qualche occasione per entrambe le squadre ma il punteggio non è cambiato. Ternana dunque sesta in classifica con 10 punti, mentre il Perugia è diciassettesimo con 4. Fanno festa i tifosi delle Fere mentre quelli perugini recriminano per il rigore fallito da Di Carmine nel primo tempo che forse se realizzato avrebbe cambiato il risultato del derby.