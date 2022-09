Perugia, Baldini: “Sono venuto qui per portare il club in A”

Prime parole in sala stampa dopo la firma sul contratto del tecnico del Perugia, Silvio Baldini che allo stadio "Curi" ha rimarcato il suo pensiero: "Ho scelto di venire qui non per soldi. Ho accettato di venire per metà dell’ingaggio che avrei preso a Palermo ma ho detto di sì in dieci secondi. Vado in cerca di persone che inseguono i propri sogni e qui c’è il presidente Santopadre che lo fa, più fortuna di così. L'anima è più importante dei muscoli e insegue sogni ed emozioni. La cosa più bella è stato il sogno del presidente di portare il Perugia in serie A. Non vuol dire che l'ho promesso, ma che farò di tutto per vincere e realizzarlo. Avremo momenti in cui il destino ci metterà alla prova e dovremo essere bravi a resistere, ma se non vengo a cercare di andare in serie A, cosa vengo a fare? La squadra è forte, ha giocatori bravi che non potranno perdere quando avranno capito di correre per un popolo, una città, una cultura, di portare emozioni in campo".