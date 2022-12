Perugia, Castori: “Vittoria a Benevento importantissima. La sosta non ci voleva adesso”

Il Perugia ha spiccato il volo con due vittorie consecutive in Serie B che proiettano la squadra di Fabrizio Castori a un punto dalla zona playout. Il tecnico umbro ha analizzato la vittoria sul terreno del Benevento ai microfoni di Sky Sport: "Grande prestazione e importantissima vittoria oggi contro i giallorossi. Stiamo giocando davvero bene e la sosta non ci voleva, ma almeno recuperiamo le energie. La squadra ha un ritmo infernale e forse recuperare è fondamentale. Nel girone di ritorno dovremo ripartire con lo stesso atteggiamento. I ragazzi, anche quelli giovani, hanno fatto una grande partita. Dopo la vittoria con il Venezia abbiamo invertito il trend, giocando con ritmo forsennato e ora è dura per tutti giocare contro di noi".