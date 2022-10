Perugia, contestato Santopadre che non molla: “Club non è in vendita”

Ci sono stati alcuni momenti di tensione, ma nel complesso la situazione è sempre rimasta sotto controllo. Numerosi cori, qualche petardo, ma nessun contatto, con gli ultras che sono sempre rimasti all’esterno degli studi televisivi, consentendo il proseguimento della diretta. Dopo qualche minuto, anche grazie all’intervento delle forze dell’ordine, la situazione è tornata alla calma e i tifosi si sono allontanati in modo pacifico. Dopo 5 sconfitte in campionato, un pareggio e una vittoria, la squadra si trova al penultimo posto in classifica: il tifo più caldo perugino ha deciso dunque di alzare la voce nei confronti della società.

Rilancio Il presidente del Perugia però non si è lasciato intimorire anzi ha promesso di non cedere il club: "Non ho mai pensato di cedere il Perugia, ho intenzione di portare avanti e ultimare il mio progetto, ma allo stesso tempo sono pronto ad ascoltare qualsiasi interesse ambizioso. Il Perugia però non è in vendita, tutti i dipendenti e i collaboratori devono stare tranquilli”. Poi sul progetto di ristrutturazione dello stadio "Curi", Santopadre è stato chiaro: "C’è progetto concreto fatto da persone molto importanti di Perugia e fuori, stiamo valutando tutte le cose ma ci sono anche lati negativi sui quali stiamo riflettendo, uno è che la squadra debba andare due anni a giocare in trasferta".