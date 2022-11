Perugia-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per la gara del campionato di Serie B.

Redazione ITASportPress

Perugia-Genoa si giocherà oggi, domenica 27 novembre 2022 alle ore 15. Match importante per entrambe le squadre che proveranno a trovare i tre punti.

Perugia-Genoa, le ultime I padroni di casa del Perugia devono fare i conti con diversi problemi di infortunati. In mezzo dovrebbe essere schierata la linea vista a Modena con Casasola, Santoro, Bartolomei, Kouan e Beghetto. In attacco sono in pole position Melchiorri e Di Carmine.

Per il Genoa di mister Blessin ci sono le buone notizie Sturaro e Ilsanker che sono recuperati dai rispettivi infortuni e sono rientrati in gruppo ormai in pianta stabile. In mezzo al campo ci sarà la diga Strootman mentre l'attacco verrà affidato a Coda con Aramu alle sue spalle.

Probabili formazioni e dove vederla — Perugia-Genoa, gara della 14^ giornata di Serie B, in programma domenica 27 novembre, alle 15, allo stadio Curi, sarà trasmessa da DAZN, Sky ed Helbiz Live.

In modo particolare, il match verrà dato live in tv da Sky Sport. La gara verrà trasmessa in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei canali di Prime Video. Per gli abbonati Sky si può usufruire del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW.

Di seguito le probabili formazioni della sfida odierna di B:

PERUGIA (3-5-2) Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasola, Kouan, Bartolomeo, Santoro, Beghetto, Melchiorri Di Carmine. All. Castori.

GENOA (4-2-3-1) Martinez, Semper, Sabelli, Bani, Vogliacco, Frendrup, Strootman, Badelj, Puscas, Aramu, Gudmundsoon, Coda. All. Blessin.