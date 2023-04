Perugia-Modena, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Una per allontanarsi dalla zona retrocessione, l'altra per assicurarsi e stare più tranquilla fino al termine del campionato. Il Perugia non può perdere, così dovrebbe schierarsi con il consolidato modulo 3-4-1-2: Sgarbi, Curado e Struna il terzetto difensivo, con Casasola, Iannoni, Santoro e Cancellieri a comporre la linea di centrocampo. Nella trequarti dovrebbe agire Luperini, mentre Matos e Di Serio dovrebbero essere le due punte.

Dall'altro lato, invece, il Modena ha poco di cui preoccuparsi ma non vuole correre rischi. Tesser dovrebbe quindi schierarsi con un 4-3-2-1 ad "albero di natale": poche differenze per quanto riguarda la linea difensiva, mentre a centrocampo figurano i soliti Magnino, Gerli, Armellino. La coppia Falcinelli-Tremolada dovrebbe accompagnare le azioni dietro all'unica punta Diaw.

Per quanto riguarda l'opzione streaming, invece, la possibilità si indirizza verso l'applicazione per smartphone di DAZN, ma anche ONEFOOTBALL. Il primo richiede il pagamento di un abbonamento mensile, mentre per il secondo è necessario acquistare solo l'evento in questione.