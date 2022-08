Perugia-Parma, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la seconda giornata di campionato.

Scende in campo la Serie B per la seconda giornata. Dopo l' anticipo tra Bari e Palermo , ecco il sabato della cadetteria presentare tre match. Tra questi anche Perugia-Parma , partita che si annuncia molto interessante. Le due formazioni si sfideranno a partire dalle 20:45.

Padroni di casa del Perugia fermi a quota zero dopo l'esordio in campionato contro il Palermo alla prima giornata. 2-0 al Barbera. Motivo in più per fare bene contro il Parma questa sera. Ducali che, invece, arrivano dal pareggio per 2-2 contro il Bari nel primo turno e che ora cercano il bottino pieno.