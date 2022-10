Perugia, Silvio Baldini si dimette e spiega: “Qui la famiglia non c’è”

Dopo la settima sconfitta in nove partite il Perugia è sempre più ultimo. Oggi intanto il tecnico Silvio Baldini si è dimesso. L'ex Palermo lo ha fatto in sala stampa al termine della partita persa al Curi contro il Sudtirol, terzo ko della sua gestione. "La mia avventura qui a Perugia è finita. Questo è un gruppo di bravissimi ragazzi, anche buoni giocatori, però la famiglia non c'è. Ognuno pensa se gioca titolare va bene, se non gioca non va bene. Ci sono troppe superficialità, troppe cose che non mi piacciono e di conseguenza non voglio mettere in difficoltà il Perugia. Abbiamo fatto tre partite e il tempo per recuperare c'è" le parole del tecnico toscano in sala stampa. L'ormai ex tecnico del Perugia, era arrivato in sostituzione di Fabrizio Castori a metà settembre (il 20 l'annuncio del suo arrivo).