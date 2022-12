Perugia-Spal, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Perugia-Spal è una partita della sedicesima giornata di Serie B e si gioca alle 15:00. Umbri a caccia di punti per la salvezza come la squadra di De Rossi. Il Perugia è imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide (3V, 1N), contro la SPAL in Serie B, incluse le due dello scorso campionato (1V, 1N). La SPAL ha subito gol in sette delle otto trasferte contro il Perugia in Serie B, incluse tutte le ultime sei. Gabriele Moncini ha realizzato tre gol di testa finora in campionato (incluse le sue due reti nell’ultima partita contro il Modena), nessun giocatore di Serie B ha fatto meglio.