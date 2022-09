Perugia, ufficiale esonero di Castori. Al suo posto Silvio Baldini

L'ex Palermo in pole per la panchina umbra

C'è Baldini Ora il Perugia sta valutando tutti i profili possibili. Al primo posto c'è Silvio Baldini, ex allenatore del Palermo che si trova già in sede. Baldini ritrova così la Serie B che aveva conquistato sul campo con i rosanero, senza però mai debuttare in questo campionato perché esonerato prima. Baldini ha scavalcato Stellone che era la seconda alternativa. A prescindere, la nuova guida tecnica dovrà dare una scossa ai biancorossi, a quota 4 punti in 6 partite; nelle ultime quattro partite, sono arrivate addirittura tre sconfitte.