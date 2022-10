Perugia, via al nuovo stadio ‘Curi’: l’annuncio del presidente

La società, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale e sui canali social, ha spiegato come ci sia stato il sì al nuovo progetto per l'impianto che ospiterà le partite della squadra. "AC Perugia Calcio comunica, con enorme soddisfazione da ambo le parti, di aver raggiunto l’accordo con la società di progetto facente capo ad un gruppo di imprenditori di Perugia e fuori Regione per la costruzione del nuovo stadio “Curi”. Ci riserviamo di informarvi a breve per quando sarà prevista la data di presentazione del progetto e per tutte le ulteriori informazioni".