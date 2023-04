Südtirol, Bisoli: “Perdere ci ha fatto bene per tornare coi piedi per terra”

Il tecnico degli altoatesini ha rivelato come la sconfitta contro il Bari non sia una tragedia

Torna in campo nel week end il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli, reduce dalla prima sconfitta del 2023 arrivata nei minuti finali del match contro il Bari. Il gol di Morachioli ha infatti gelato il Druso, dopo una partita giocata su grande equilibrio. Il tecnico degli altoatesini ha parlato quest'oggi in conferenza stampa per presentare la partita contro l'Ascoli nella quale Odogwu e compagni non dovranno assolutamente staccare la spina in vista di un possibile piazzamento finale ai playoff.

"La squadra sta molto bene in vista della gara con l'Ascoli. La sconfitta ci ha fatto bene, abbiamo capito gli errori commessi e compreso che per tornare ad essere super concentrati come quando era iniziato questo percorso, ogni tanto fa bene prendere uno schiaffo. Ti fa tornare con i piedi per terra e ti dà quel qualcosa di più che i risultati ti tolgono. Sono convinto che arriveremo nelle migliori condizioni al finale di campionato".

E ancora. "La partita con il Bari? Ripeterei tutto quello che abbiamo fatto, è stata la migliore delle ultime sette sul piano tattico. Il Bari è una squadra molto forte, ma non ha avuto un’occasione da gol, non mi faccio condizionare dal risultato, con il Cagliari ad esempio abbiamo giocato molto peggio. Dobbiamo arrivare all’appuntamento dei playoff e credo potremo farcela. Questa sconfitta ci permetterà di limare quello che nelle ultime 5-6 partite non avevamo. La squadra ha reagito bene in questi giorni, non è una tragedia perdere. Va sottolineato che siamo l’unica formazione ad aver subito una sconfitta dopo tante partite. Leggo che abbiamo perso il terzo posto. Non dimentichiamoci che dovevamo salvarci all’ultimo minuto dei playout, abbiamo fatto un percorso straordinario, 12 risultati positivi all’andata e 12 al ritorno non l’ha fatta nessuna squadra di Serie B".