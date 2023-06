Pisa, Aquilani: “Carico e motivato per questa nuova avventura”

Alberto Aquilani, ufficialmente nuovo allenatore del Pisa, ha condiviso l'emozione per quella che sarà la sua prima avventura in Serie B. Questo il messaggio dell'ex centrocampista via social: "Si comincia! Sono carico e motivato per questa nuova avventura. Ringrazio tutti, il Presidente e l’intera società del Pisa in particolare, grazie per questa grande opportunità. Darò tutto me stesso per ripagarla al massimo". Il tecnico è a inizio carriera da allenatore, si è fatto le ossa prima alla Fiorentina Under 18 poi alla formazione Primavera. Ora per lui la seconda divisione italiana e tanta curiosità di vederlo all'opera.