Pisa-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla in tv

In campo alle ore 18:00, una sfida che vede le due squadre affrontarsi per i playoff

Redazione ITASportPress

Pisa e Cagliari si sfidano oggi, lunedì 10 aprile alle ore 18:00, per il 32esimo turno di campionato. Il match vede le due squadre affrontarsi per effettuare un altro passo verso la qualificazione ai playoff Serie A. La quinta in classifica, sfida la sesta.

Pisa-Cagliari, le ultime — Entrambe in zona playoff, ma con un gap troppo ridotto e facilmente recuperabile dalle avversarie. Vietato sbagliare all'Arena Garibaldi, con il Pisa che non rinuncia a cambiare impostazione tattica: mister D'Angelo dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 stavolta, in difesa poche novità a centrocampo tante: linea a cinque formata da Beruatto, Tramoni, Nagy, Marin e Calabresi, mentre in attacco a Moreo si dovrebbe aggiungere Torregrossa.

Dall'altro lato, invece, il Cagliari dovrebbe confermare il tipico 4-3-1-2. Modulo ormai consolidato per la squadra di Claudio Ranieri, la quale si affiderà alla solita linea da quattro formata da Di Pardo, Obert, Dossena e Azzi. A centrocampo Makoumbou dovrebbe gestire la mediana, con Nandez e Kourfalidis da mezzali. Il tutto finalizzato ai due trequartisti Mancosu e Prelec, entrambi alle spalle dell'unica punta Lapadula.

Le probabili formazioni e dove vederla — Una moneta dalle mille ambizioni, il quale regalerà sicuramente una gran quantità di emozioni. Il match tra Pisa e Cagliari andrà in scena nella giornata odierna alle ore 18:00 e sarà trasmesso dall'emittente televisivo DAZN, ma anche da Sky tramite il canale dedicato SkyCalcio, e da Helbiz.

Per quanto riguarda l'opzione streaming, invece, la possibilità si indirizza verso l'applicazione per smartphone di DAZN, ma anche ONEFOOTBALL. Il primo richiede il pagamento di un abbonamento mensile, mentre per il secondo è necessario acquistare solo l'evento in questione.

Di seguito le probabili formazioni della gara di oggi nel dettaglio:

Pisa (3-5-2): Nicolas; Barba, Caracciolo, Hermannson, Beruatto; Tramoni, Nagy, Marin; Calabresi; Moreo, Torregrossa. Allenatore: Luca D'Angelo.

Cagliari (4-3-2-1): Radunovic; Di Pardo, Obert, Dossena, Azzi; Nandez, Makoumbou, Kourfalidis; Mancosu, Prelec; Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri