Pisa, Corrado conferma: “Alberto Aquilani sarà il nostro prossimo allenatore”

Un'altra panchina ha trovato padrone: il Pisa si affida al "giovane di prospettiva" Alberto Aquilani . A ore l'ufficialità. L'allenatore ha fatto scuola alla Fiorentina Primavera e ora si ritiene pronto ad una nuova esperienza in categorie sempre più importanti. A confermare l'approdo dell'ex attaccante in nerazzurro è lo stesso presidente Giuseppe Corrado : "Ancora abbiamo due cose da definire, ma finalmente posso dire che Alberto Aquilani sarà il futuro della nostra squadra - ha esordito ai microfoni di Radio Sportiva -. Il perché della scelta? Ha grandi caratteristiche che rispecchiano il nostro progetto, ho grande fiducia".

Perché Corrado ha ben seguito Aquilani in questi anni, partendo dalla lunga esperienza alla Fiorentina Primavera: "Ha ottenuto ottimi risultati nel settore giovanile, ma è anche vero che un allenatore non si valuta solo su queste basi. La fumata bianca? Credo possa arrivare nei prossimi giorni". Infine, riguardo al contratto che legherà l'ex attaccante al Pisa per le prossime stagioni: "Gli abbiamo proposto un contratto di due anni e a fine del primo lavoreremo per un prolungamento come abbiamo sempre fatto".