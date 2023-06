Pisa, due nomi per la panchina

Dalla prossima stagione si riparte con importanti novità a cominciare da Aleksandar Kolarov come d.s. E sarà proprio l'ex calciatore con l'imprenditore britannico Alexander Knaster, a decidere chi occuperà la panchina del Pisa i prossimi mesi. Secondo quanto rivelato da La Nazione, i nomi ben stabili nella scrivania del club nerazzurro sarebbero quelli di Daniele De Rossi e Alberto Aquilani. I due sono in pole, ma non manca anche la possibilità Massimiliano Alvini con cui, secondo la fonte, vi sarebbe stato un incontro nel fine settimana a Forte dei Marmi. In ogni caso, l'ufficialità dovrebbe arrivare a giorni. È solo questione di tempo...