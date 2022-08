Pisa-Genoa, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Genoa con 4 punti in classifica va a Pisa in questa terza giornata di Serie B dove scenderà in campo alle ore 20.45 allo stadio Arena Garibaldi. La squadra di Blessin ha già vinto in trasferta contro il Venezia e dunque cercherà di fare bottino pieno nella città della Torre. I toscani di Maran hanno raccolto solo 1 punto sui 6 a disposizione nelle due gare fin qui disputate. Un ruolino di marcia deludente per una squadra che negli ultimi anni ha frequentato le zone nobili della classifica e insegue la Serie A. L'ultimo incontro tra le due squadre risale alla stagione 1990/1991, quando entrambe erano in Serie A. La gara disputata a Pisa è terminata 0-0, mentre quella giocata nel capoluogo ligure ha visto il trionfo del Genoa per 4-2.