Pisa, ipotesi scambio in attacco con il Palermo

Il Pisa punta a rivoluzionare l'attacco per la prossima stagione e pensa ad uno scambio alla pari con il Palermo. In quest'ottica a spostarsi sarebbero i due attaccanti Giuseppe Sibilli e Edoardo Soleri. Il primo si è resto protagonista di una buona stagione, dove ha segnato 3 reti in 32 presenze. Il secondo ha fatto un pò meglio, 4 gol e 2 assist in 29 presenze, ma per Corini non è una pedina fondamentale e può partire alla ricerca di un posto da titolare. I due attaccanti sono ritenute delle ottime risorse che, però, non rientrano più nel progetto tecnico delle rispettive squadre. Cambiare aria potrebbe garantirgli fiducia in un nuovo ambiente e magari nuove ambizioni. Presto avremo novità, la valutazione di entrambi si aggira intorno ai 400 mila euro.