Pisa, niente ricorso per partita col Bari: l’annuncio

Il giudice sportivo non ha omologato il risultato di Pisa-Bari, vinta sul campo dai pugliesi per 2-1. I toscani avevano presentato un preannuncio di reclamo per un errore tecnico dell'arbitro Colombo a seguito della concessione del calcio di rigore decisivo assegnato ai galletti a seguito di un'azione, non fermata, durante cui il direttore di gara aveva toccato il pallone.