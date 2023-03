Pisa-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

I diritti sulla visione delle gare del campionato cadetto per l'intera stagione calcistica 2022-2023 sono affidati, infatti, alle tre emittenti citate. La gara della 28^ giornata di serie B sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su DAZN, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball. In questo caso in modalità pay-per-view al prezzo di 2,99€. L’acquisito singolo si può effettuare anche sulla pagina Facebook di Helbiz Live ma in questo caso il costo è 3,49€.