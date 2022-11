Pisa, passo avanti importante per la realizzazione del “Pisa Training Center”

Passo avanti per la realizzazione del centro di allenamento del Pisa. Questa la nota del club toscano: Un altro passo fondamentale verso la realizzazione di uno dei progetti più importanti della storia del Pisa Sporting Club. La seduta odierna del Consiglio Comunale di Pisa ha approvato l’adozione della variante urbanistica per la realizzazione del “Pisa Training Center”

Si tratta di un passaggio chiave nell’iter che porterà alla realizzazione del nuovo quartier generale del Pisa Sporting Club: una Cittadella dello Sport, moderna e funzionale, con campi da gioco e relativi servizi a disposizione della Prima squadra e del Settore Giovanile, che andrà a posizionarsi nell’area che confina a nord con il cimitero suburbano di Pisa, a ovest con il fosso del Marmigliaio, a sud con il parcheggio scambiatore di via Pietrasantina e ad est con via San Jacopo nel quartiere di Gagno.

Da adesso partiranno i sessanta giorni previsti per legge per la presentazione di eventuali osservazioni che dovranno essere esaminate, accolte o controdedotte; a quel punto la procedura tornerà in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva e la successiva conclusione dell’iter propedeutica all’inizio dei lavori.