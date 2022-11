Pisa-Ternana, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per la 14^ giornata di Serie B.

Nonostante lo stop ai principali campionati di calcio, la Serie B non si ferma e questa sera, sabato 26 novembre 2022, andranno in scena due gare. Una di queste sarà Pisa-Ternana , match valido per la 14^ giornata del torneo cadetto.

Pisa-Ternana, le ultime

Momenti e posizioni di classifica ben diverse per le due formazioni. Il Pisa ha la volontà di proseguire il trend recente dopo un avvio molto deludente. Al momento sono 15 i punti all'attivo. Per la Ternana, 22 lunghezze in classifica e grandi ambizioni per gli uomini di Cristiano Lucarelli.