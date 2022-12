Pohjanpalo doppietta e il Venezia batte la Ternana di Andreazzoli

Con una doppietta del finlandese Pohjanpalo, il Venezia ha battuto la Ternana al Penzo per 2-1. Secondo successo di fila per i lagunari che dopo essere passati a Palermo si sono ripetuti in casa confermando di vivere un buon momento. La cura Vanoli sta dando i primi risultati mentre per i rossoverdi umbri è arrivata la prima sconfitta con Andreazzoli in panchina arrivato al posto dell'esonerato Lucarelli. La vittoria del Venezia porta anche la firma del portiere Bertinato autore di tre interventi prodigiosi. Il club veneto sale a 15 punti e raggiunge un gruppetto di squadre.