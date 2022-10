Poker Pisa al Modena. Trema il Palermo: 0-0 con il Cittadella e piovono fischi

Rosanero in piena zona retrocessione

Vince il Pisa contro il Modena 4-2 e pareggio deludente del Palermo contro il Cittadella. Questi i risultati che chiudono la domenica della decima giornata di Serie B. Domani il posticipo Ascoli-Cagliari. I nerazzurri hanno subito il vantaggio dei canarini con Bonfanti ma hanno reagito nel finale di primo tempo pareggiando con Gliozzi. Nella ripresa doppietta di Torregrossa e gol di Masucci. Per il Modena Magnino nel finale. Al "Barbera" brutta prestazione dei rosanero di Corini contro il Cittadella. Padroni di casa deludenti sul piano del gioco e evanescenti in attacco con un Brunori sotto tono. Calciatori rosanero fischiati dopo al 90' dal pubblico. La crisi del Palermo si fa sempre più grave e adesso la squadra siciliana occupa la penultima posizione in classifica con 9 punti.