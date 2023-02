Primo ko di Ranieri: il suo Cagliari si arrende al Modena

Vittoria per 2-0 della squadra di mister Tesser

Redazione ITASportPress

Cade il Cagliari a Modena. Finisce 2-0 per i padroni di casa con un gol per tempo firmati da Diaw al 25' e da Bonfanti all'84'. Una gara condizionata da un primo tempo ricco di cartellini gialli, due dei quali a Marko Rog, espulso prima dell'intervallo condizionando in modo determinante la partita.

MODENA AVANTI, ROSSO A ROG

Inizia bene il Modena, che fa la partita nei primi minuti e al 7' vede Diaw mandare alto il colpo di testa su cross da sinistra. Al 16' il primo giallo per Marko Rog (oggi capitano) per fallo su Poli. I rossoblù non riescono a pungere e al 24' un fallo di Makoumbou (che viene anticipato sul rinvio difensivo in area) viene rivisto al VAR e c'è rigore che Diaw trasforma. Al 28' la chance enorme è per il Cagliari: mischia furibonda, Luvumbo non trova il tempo per il tiro, azione rugbystica in zona linea di porta e Rog viene fermato da Gagno all'ultimo tuffo. Capradossi e Giovannini vengono ammoniti per falli di gioco, seguiti da Gerli, quindi nel recupero Rog anticipa l'avversario e va a terra: Perenzoni ravvisa invece fallo del croato, secondo giallo e Cagliari al riposo sotto di un gol e di un uomo. Nell'occasione anche Zappa viene ammonito per proteste.

REAZIONE IN SALITA, BONFANTI LA CHIUDE

Ranieri opta per l'ultimo arrivato in avanti e passa al 4-3-2, con la fascia di capitano sul braccio di Lapadula. Il Modena spinge ancora e Radunovic per due volte deve salvare su Giovannini (parata bassa) e su Cittadini (volo all'angolino) al 50' e al 54'. In mezzo il tiro dal limite di Kourfalidis respinto. La gara è in salita e il Cagliari si fa coraggioso ma chiaramente l'inferiorità si fa sentire, le mischie non trovano esito confortante. Al 65' Lapadula spinge il contropiede, fermato in corner che però non ha esito. Al 73' è la volta di Delpupo e Millico per Lapadula e Azzi, con una trazione evidentemente anteriore. Succede poco, Millico calcia alto dal limite al 79' su servizio di Zappa. E all'84' Bonfanti raddoppia: palla persa sulla trequarti, il numero 9 col sinistro infila sotto la traversa. È il colpo del ko definitivo, vincono gli emiliani. Prima sconfitta per il tecnico isolano Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari.