Puscas al 94′ fa esultare il Genoa a Benevento. Reggina batte la Ternana. Spal pareggia

Scoppiettante 21^ giornata di Serie B che in vetta si infiamma con le vittorie questo pomeriggio delle due battistrada della capolista Frosinone. Una rete di Puscas al 94' regala tre punti al Genoa di Gilardino in casa del Benevento di Fabio Cannavaro. Vince anche la Reggina, che rimonta la Ternana grazie alla doppietta di Fabbian. Vince anche il Parma contro il Perugia, mentre il Como si salva al 95' contro il Pisa. Pari anche tra SPAL e Ascoli con i marchigiani per tutta la ripresa in 10 uomini. Estensi in vantaggio su autorete nel primo tempo poi il pareggio di Adjapong. Il Modena batte il Cosenza, sempre più ultimo. Il Sudtirol ha vinto a Venezia con un gol di Tait. Seconda vittoria consecutiva dei bolzanini adesso quinti in classifica.