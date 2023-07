Quagliarella, l’ex compagno sicuro: “Può riportare la Sampdoria in A”

Il futuro della Sampdoria è stata salvato dall'arrivo come nuovi proprietari di Radrizzani e Manfredi. Ora il club blucerchiato ripartirà dalla Serie B con la voglia di ricostruire una rosa di valore che possa ambiare, magari, a tornare subito nel massimo torneo italiano di calcio. In tal senso a dare una grossa mano alla squadra potrebbe essere Fabio Quagliarella , leader silente e calciatore di grande esperienza. Ne è convinto anche il suo ex compagno ai tempi dell'Ascoli Massimo Paci che a TuttoB ha spiegato cosa pensa dei blucerchiati e del bomber.

"Credo che Quagliarella lo meriti, in primis per quello che ha fatto in questi anni. La Samp, poi, affronterà la Serie B con l’obiettivo di vincere, perciò dovrà dotarsi di un gruppo forte in cui siano presenti dei leader conclamati all’interno dello spogliatoio. Fabio incarna alla perfezione questo ruolo e se motivato può trascinare i blucerchiati verso l’immediata risalita in Serie A", le parole dell'ex compagno dell'attaccante.