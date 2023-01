SPAL, nuova offerta a Nainggolan. Le ultime

Il punto sulla trattativa

Redazione ITASportPress

"Sarei contento di tornare in Italia per dare una mano a Daniele De Rossi". Parole al miele di Radja Nainggolan, centrocampista ex di Cagliari, Roma e Inter, che ha aperto negli ultimi giorni alla possibilità di approdare alla SPAL.

Oltre alle dichiarazioni di facciata fra il belga e il club di Joe Tacopina c'è però anche una trattativa vera e propria. Già molto avviata a dir la verità. Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, infatti, il Ninja ha chiesto 500mila euro per i prossimi sei mesi e avrebbe già detto no alla prima proposta della società estense da 200mila. Nelle scorse ore, poi, è arrivato un rilancio che ha portato l'offerta a centomila euro in più con l'aggiunta di alcuni bonus legati a presenze, gol e raggiungimento dei playoff. L'ultima offerta è dunque di circa 300 mila euro per fino a giugno. Un investimento particolarmente oneroso per il club estense che dimostra però quanto abbia bisogno di un profilo dello spessore di Nainggolan.

La risposta del belga a questa nuova proposta è attesa nel giro di poche ore, con Cagliari, Salernitana ed Hellas Verona come spettatrici interessate. L'impressione, però, è che Radja sia sempre più convinto di accettare la proposta del club di Tacopina che da domenica scorsa è tornato negli Stati Uniti. Da New York arrivano buone sensazioni per questa operazione di mercato e la fumata bianca è vicina.