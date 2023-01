Ranieri spinge il Cagliari: 2-1 alla Spal e quinto posto in classifica

Il Cagliari ha vinto davanti ai propri tifosi l'anticipo della 22a giornata di Serie B. Alla Unipol Domus gli isolani hanno superato la Spal con il punteggio di 2-1. Partita tirata e decisa da Lapudala al 77' con un gol "sporco" di ginocchio in piena area di rigore. Nel primo tempo gol di Altare per il Cagliari e pareggio di Celia per l'undici di Ferrara. Per il tecnico Claudio Ranieri è il quinto punto da quando ha preso il posto sulla panchina isolana di Liverani. Pari a Cittadella e vittorie in casa contro Como e Spal per l'ex tecnico del Leicester. Gli estensi hanno giocato bene e meritavano anche il pari ma non hanno sfruttato al meglio i due attaccanti. Grande occasione nel finale per la squadra di De Rossi che con Meccariello ha mancato il 2-2 con una conclusione deviata quasi sulla linea da un difensore del Cagliari. In classifica i rossoblù sono adesso quinti.