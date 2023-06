Reggiana, Nesta: “Ho promesso ad Ancelotti di non fare brutte figure”

Oggi il nuovo allenatore della Reggiana, Alessandro Nesta è stato presentato alla stampa presso la sede del Polo Digitale , alla presenza del presidente Carmelo Salerno, del d.s. Roberto Goretti. Le prime parole di mister Nesta: «Sono carico e ho voglia di rimettermi in gioco e di sentire la pressione addosso, perchè ho fatto il calciatore e sono abituato a a sentire la competizione e l'adrenalina del campo". L'ex difensore del Milan non è la prima volta che arriva da queste parti: "A Reggio Emilia sono venuto a giocare da ragazzino e la conosco un po' tramite mister Ancelotti. Ci siamo sentiti e si è raccomandato di fare bene, di non fare brutte figure. Il mister mi ha allenato per tantissimi anni e il suo insegnamento più grande è quello di essere sé stessi. Partiamo con grande umiltà, per raggiungere gli obiettivi che ci darà la Società e cercando di fare un bel calcio»