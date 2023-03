Reggina, 30 giorni per il processo: il playoff rischia di slittare

Dopo il deferimento arrivato martedì, per la Reggina potrebbero esserci altre grane in vista. A causa dei mancati pagamenti Irpef di novembre e dicembre, più parte degli stipendi dello stesso periodo, il processo di primo grado presso il Tribunale federale si dovrà svolgere entro 30 giorni dalla stessa comunicazione.

Tempistiche, queste, che preoccupano tutto l'ambiente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente Cardona (a differenza dell’ad Castaldi) non è stato deferito perché ha chiesto una sorta di patteggiamento. La situazione non è facile dato che la posizione del club è chiara: dopo la richiesta di concordato al Tribunale di Reggio Calabria per la ristrutturazione del debito, la società afferma di non aver potuto rispettare le scadenze perché stoppata dal giudice.