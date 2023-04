Reggina-Brescia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si sfidano Reggina e brescia. Squadre in campo questa sera alle 20:30 per l'anticipo del campionato valido per la 34esima giornata di Serie B.

Reggina-Brescia si sfideranno questa sera, venerdì 21 aprile 2023 alle ore 20:30 per la 34esima giornata di Serie B. Una gara molto sentita e che vale tantissimo dal punto di vista della classifica anche se per motivi ben distinti per le due formazioni.

Reggina-Brescia, le ultime La Reggina di Inzaghi vuole restare in zona playoff dopo la penalizzazione, il Brescia è, invece, alla disperata ricerca di punti per togliersi dalla zona retrocessione. I padroni di casa si affideranno a Strelec e Menez in avanti per cercare la via del gol. Fabbian, Hernani e Crisetig a dirigere le operazioni in mezzo al campo con Pierozzi e Liotti sulle corsie. In difesa Cionek con Camporese e Loiacono davanti a Colombi.

Nelle Rondinelle Ayé sarà il riferimento offensivo con Listkowski e Rodriguez alle sue spalle. Bisoli, Labojko e Bjorkengren agiranno, invece, a centrocampo. Davanti ad Andrenacci tra pali, ci saranno Jallow, Cistana, Mangraviti e Huard.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Reggina e Brescia si giocherà questa sera, venerdì 21 aprile 2023 alle ore 20:30 per la gara valida per la 34esima giornata di Serie B. La partita potrà essere seguita da tifosi ed appassionati in diverse modalità.

Saranno DAZN, Helbiz Live e Sky a trasmettere il match in diretta tv e streaming. Proprio per quest'ultimo caso, oltre a DAZN e Helbilz Live ci sarà la possibilità Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

REGGINA (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Pierozzi, Fabbian, Crisetig, Hernani, Liotti; Menez, Strelec. All: Inzaghi.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkengren; Listkowski, Rodriguez; Ayé. All. Gastaldello.