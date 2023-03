Reggina-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 16:15 per la sfida del campionato di Serie B.

Reggina-Cagliari si gioca oggi, sabato 18 marzo 2023 alle ore 16:15 per la 30^ giornata di Serie B . Super sfida in cadetteria tra due squadre con grandi ambizioni. Da una parte la formazione di Pippo Inzaghi, dall'altra quella di Claudio Ranieri.

Reggina a quota 42 punti in classifica, esattamente come il Cagliari , ma con una partita in meno rispetto ai sardi. La squadra di Inzaghi cercherà di staccare la formazione rossoblù affidandosi a Canotto, Strelec e Menez in avanti. Centrocampo affidato a Hernani, Majer e Fabbian.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida tra Reggina-Cagliari, gara della 30^ giornata di Serie B, in programma sabato 18 marzo, alle 16:15, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app Sky GO. La partita verrà trasmessa anche in streaming su DAZN e Helbiz Live anche su dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet.