Reggina, cambio di proprietà in vista

Alla giornata dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie B, ecco la bomba di mercato: la Reggina potrebbe presto cambiare proprietà. Si, perché solo un anno dopo averla salvata Felice Saladini starebbe riflettendo sulla possibilità di cedere il club in vista di un importante offerta dalla Svizzera. Il famoso imprenditore Ernesto Bertarelli si sarebbe detto interessato ad acquisire il club amaranto per i prossimi anni. Si tratta dell'uomo più ricco del paese svizzero e la sua multinazionale è tra le più importanti al giorno d'oggi. Ma, comunque, l'ultima parola rimane in mano all'attuale proprietario cui non sarebbero ancora note le intenzioni. Perché se Saladini non vorrà vendere, non ci sarà offerta che potrà spostarlo dalla sua decisione.