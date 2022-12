Reggina, Camporese: “I nostri risultati non devono stupire. Siamo un ottimo gruppo”

”Sicuramente stiamo andando ben oltre le previsioni che in molti avevano fatto ad inizio campionato. Da parte mia ho percepito subito la grande organizzazione societaria e la presenza di giocatori importanti…Lo si vede anche nei nostri allenamenti. Siamo un ottimo gruppo, Poi parla sempre il campo. Ho fatto tanto Sud in carriera. Mi son trovato bene dappertutto, poi è normale che uno le valutazioni le fa anche in base al centro sportivo, alla società, alla stabilità del club. Qui ho trovato un contesto molto stimolante, ero convinto che la Reggina si muovesse bene, è arrivato Inzaghi e così è stato. Pensiamo al fatto che al dil à della partita col Frosinone, che ho indirizzato io con quell’errore, non c’è stata una squadra che ci ha messo sotto. Tante partite si son finite senza aver subito un tiro in porta: questo dà l’idea di una squadra che sta facendo benissimo.. Non so dove arriveremo, adesso pensiamo partita dopo partita e verso aprile ne riparleremo. Certo, mi accontenterei anche della vittoria dei playoff”.