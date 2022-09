Reggina capolista in B, Di Chiara svela il segreto e i retroscena con Inzaghi

Dodici punti in classifica e primato in Serie B per la Reggina che si gode il ruolo di capolista dopo un'estate molto movimentata. A parlare della squadra e anche a livello personale è stato il difensore Gianluca Di Chiara che al Corriere dello Sport, come riportato da strill.it, sempre molto attento alle vicende della società di Reggio Calabria, ha spiegato alcune situazioni curiose dell'ambiente.