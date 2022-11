Reggina, Cardona: “Capiremo il nostro obiettivo ad aprile”

"Vediamo alla fine del girone d’andata chi siamo. La risposta su dove vogliamo andare sarà pronunciata la sera dell’1 aprile. In quella data si svolgerà la partita Genoa-Reggina e mancheranno otto giornate alla fine. Da Cagliari – ha dichiarato Cardona – c’è un atteggiamento ancora più convinto. Da lì in poi ho iniziato a vedere una squadra veramente importante. Santander e Galabinov – ha ricordato il presidente – sono due splendidi centravanti. Sono in fase di recupero. Il primo potrebbe rientrare nei prossimi giorni e sta lavorando tantissimo. Di Galabinov mi ha colpito la voglia che mi ha trasmesso con dei messaggi nel suo periodo di lontananza. Dopo la partita con il Genoa è voluto scendere negli spogliatoi per stare insieme agli altri".