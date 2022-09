Reggina, Cardona: “Dopo la 31^ giornata guarderemo dove saremo”

"La società in realtà confidava che la squadra, dopo le scelte fatte, giocasse bene. Lo abbiamo dichiarato appena insediati in tempi difficili, complicati. Dopo qualche settimana abbiamo puntato a far sì che la squadra fosse costruita per giocare così. Questo era, è e sarà l’obiettivo per questo campionato, in cui noi dopo la 31^ giornata il primo di aprile, guarderemo dove siamo e chi siamo e faremo le relative considerazioni. Non succederà prima, come società. Che poi ci siano presso di noi giocatori e tecnici, dipendenti che sognano, ne siamo lieti. Siamo consapevoli che con il nostro tecnico è stata composta una squadra per uno scopo fondamentale: distinguersi. E far sì che i nostri amatissimi tifosi tutti, quelli delle curve, della gradinata e della tribuna, entrino allo stadio con spensieratezza essendo convinti che la Reggina giocherà bene. Potranno poi susseguirsi incontri in cui giocherà benissimo e altre in cui lo farà meno bene, però il nostro obiettivo resterà sempre chiaro. Oggi siamo comunque contenti perché il collettivo ha sempre espresso un gioco valido: correre, verticalizzare le azioni, segnare. Ne siamo compiaciuti. Occorre adesso continuare su questa falsariga sapendo che nel campionato militano antagonisti validi quali Genoa, Frosinone, Cagliari, Brescia e altre ugualmente pericolose".