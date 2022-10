Reggina, Cardona: “Felice per la nostra gente. Complimenti a Inzaghi e allo staff”

Marcello Cardona, presidente della Reggina, è intervenuto ai microfoni di Radio Gamma No Stop nel post-gara della partita contro il Cosenza. Il derby calabrese è terminato col netto risultati di 3-0 per gli amaranto, che hanno subito riscattato la sconfitta col Modena portandosi così al primo posto in classifica. Queste le parole del patron amaranto: