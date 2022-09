Reggina, Cardone: “Inzaghi è il nostro valore aggiunto”

In un’intervista a Sportmediaset , il presidente della Reggina Marcello Cardona ha parlato degli obiettivi del club e del tecnico amaranto Filippo Inzaghi , valore aggiunto, a sua detta, in questo inizio di stagione. Queste le sue parole:

Sugli obiettivi della squadra amaranto dice: “La possibile promozione in Serie A non l’abbiamo nominata. Ci aspettavamo che la squadra giocasse bene, non così bene, ma noi volevano un gioco entusiasmante e che stupisca la gente che viene a vederci”.