Reggina, Cicerelli: “Dobbiamo sentirci importanti. La classifica guardiamola a marzo”

"Sarei bugiardo a dire che preferisco stare in panchina dal 1′, però quando entri devi avere l’intelligenza di dimostrare che puoi effettivamente tornare utile alla squadra sin dal primo minuto. Il nostro segreto è quello di sentirci tutti importanti, sarebbe un peccato storcere il muso perché non si gioca dal primo minuto. La classifica però è meglio guardarla a marzo, oggi è troppo presto, poi ben venga essere lì in cima, ma questo non significa che siamo più forti delle altre. La sconfitta contro il Perugia era inattesa, ma in Serie B se non sei concentrato puoi perdere contro chiunque, però c’è stata la reazione e abbiamo provato a rimontare. A Venezia, dopo il primo tempo, anche per questo è scattato qualcosa che ci ha permesso di recuperare la gara. Inzaghi, all’intervallo, ci ha trasmesso quella determinazione che ci ha dato la spinta decisiva per recuperare la partita. Benevento? Giocare alle 12.30 è una cosa nuova, non è l’ideale. Secondo me è una gara molto insidiosa, dobbiamo stare attenti, ci stiamo preparando, sappiamo che sfideremo una squadra importante che è in ripresa".