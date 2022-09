Reggina, Cionek: “Guai a sottovalutare il Modena. Possiamo toglierci soddisfazioni”

"Per le vicissitudini che hanno colpito il club (il fallimento 2017, ndr ) non c’è mai stata occasione di affrontare il Modena da avversario. Sabato per la prima volta metterò i piedi su quell’erba, vestendo un’altra divisa. Sarà un’emozione particolare, perché affiorano ricordi indimenticabili. Al primo anno sfiorammo la serie A, perdendo in semifinale playoff con il Cesena. La stagione dopo, invece, evitammo la retrocessione superando l’Entella ai playout. Guardando la classifica si può pensare che vinceremo facile, ma non è così. Quando una squadra è in difficoltà, ci mette ancor più impegno. Se dovessimo affrontare il match con l’atteggiamento sbagliato, potremmo pagarlo a caro prezzo. Vogliamo continuare questo percorso, ma ogni gara è complicatissima e non bisognerà sottovalutare nessuno. Il Modena ha in rosa grandissimi giocatori, è guidato da un ottimo allenatore e viene da un campionato di C di spessore. Abbiamo le potenzialità per toglierci tante soddisfazioni e regalare gioie ai nostri tifosi".