Reggina, Cionek: “Periodo difficile, ma ora possiamo giocarcela contro chiunque”

La Reggina ci crede e nonostante le avversità punta un posto nei prossimi playoff. La squadra allenata da Filippo Inzaghi sfiderà il Brescia per il prossimo appuntamento di campionato, di seguito le parole di Cionek : "È stato un periodo decisamente negativo, ma ormai ce lo siamo lasciato alle spalle. Abbiamo sempre fatto bene in fatto di prestazioni, a parte quella col Cagliari, La scintilla secondo me si era riaccesa già a Genova. Pur perdendo, abbiamo dimostrato che questa Reggina se la può giocare con chiunque".

"Siamo un bel mix di calciatori giovani e altri più esperti. Per quanto mi riguarda questo è il terzo anno in amaranto e ho già vissuto tanti momenti importanti, soprattutto quelli difficili. E' motivo di orgoglio per me dare una mano ai più giovani, hanno bisogno di crescere" ha affermato Thiago Cionek, difensore classe 1986 della Reggina.