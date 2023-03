Reggina, club deferito per scadenze del 16 febbraio

E' arrivato il deferimento per la Reggina relativo al mancato pagamento delle ritenute IRPEF e di alcuni stipendi con scadenza al 16 febbraio. Deferita la società amaranto e l'Amministratore Delegato Castaldi. Il deferimento è arrivato il giorno dopo il confronto tra il legale della Reggina Paolo Rodella e la Procura Federale in merito alle scadenze del 16 febbraio non saldate e relative alle ritenute Irpef e parte degli stipendi di alcuni calciatori. Adesso si aprirà la fase dibattimentale con la società amaranto che si dovrà confrontare documenti alla mano con gli organi competenti, battendosi con l’obiettivo di non ricevere alcuna penalizzazione.