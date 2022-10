Reggina, Colombi elogia i tifosi: “Caldi e passionali, mai visto un seguito così”

"Avremmo certamente potuto fare di più, i due gol loro sono arrivati per nostre ingenuità, ma non credo si sia fatto così male anche se abbiamo creato certamente meno. Però in gare simili se non si riesce a vincere, bisogna portare almeno un punto. Credo sia una questione anche di esperienza, ma come composizione del gruppo visto che è quasi totalmente nuovo, con il passare del tempo miglioreremo anche questo aspetto. Tifosi? Sono fantastici in casa e fuori, passione, calore e incitamento non mancano e non ho mai visto un seguito simile nelle mie esperienza precedenti. L'applauso ricevuto dopo queste due sconfitte ci fa capire che apprezzano l'impegno al di là del risultato finale. Il campionato di serie B è troppo particolare perché due vittorie ti portano su e altrettanto sconfitte ti mettono giù. Fieno in cascina il prima possibile perché poi a gennaio tante squadre si rafforzano".